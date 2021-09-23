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Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi.

İZMİR (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, derin üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Nutku'nun ömrünü tiyatronun gelişimine adadığını vurgulayan Soyer, "Sevgili Özdemir hocayla beraber şehrimizin kültür sanat yaşamına her açıdan çok büyük değer kattı." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Nutku'nun kızı Zeynep Nutku ise "Üzerinde çalıştığı bir kitabı vardı, bitirememekten şikayet ediyordu. Bu kitabı bitirmek için elimden geleni yapacağım. Annemi ve babamı 1,5 yıl arayla kaybetmek çok zor. Onların soyadını layıkıyla taşımak zorundayım." dedi.

Törene, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk'in yanı sıra Nutku'nun yakınları, tiyatro sanatçıları ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nutku'nun cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Nutku, önceki gün yaşamını yitirmişti. Tiyatro üzerine kitapları bulunan Hülya Nutku, 2019'da vefat eden tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi
AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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