Vefat Eden: Sündüs Çöpçü
Vefat Eden: SÜNDÜS ÇÖPÇÜİlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nde, Yahya ve Şerif Çöpçü'nün anneleri SÜNDÜS ÇÖPÇÜ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Vefat Eden: SÜNDÜS ÇÖPÇÜ
İlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nde, Yahya ve Şerif Çöpçü'nün anneleri SÜNDÜS ÇÖPÇÜ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi yarın (1 Haziran Salı günü) saat 10: 00-11: 00 saatleri arasında Yumaklı Mahallesi aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre