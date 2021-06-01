Vefat Eden: Sündüs Çöpçü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefat Eden: Sündüs Çöpçü

Vefat Eden: Sündüs Çöpçü
Habermetre - Haberler | Toplum

Vefat Eden: SÜNDÜS ÇÖPÇÜİlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nde, Yahya ve Şerif Çöpçü'nün anneleri SÜNDÜS ÇÖPÇÜ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Vefat Eden: SÜNDÜS ÇÖPÇÜ

İlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nde, Yahya ve Şerif Çöpçü'nün anneleri SÜNDÜS ÇÖPÇÜ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi yarın (1 Haziran Salı günü) saat 10: 00-11: 00 saatleri arasında Yumaklı Mahallesi aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ali Babacan Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Akalın Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vefat Eden: Sündüs Çöpçü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:24:36. #1.14#

title