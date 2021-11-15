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Vefat Eden: Şükrü BAYDI

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Şükrü BAYDI

İlçemiz Kabacagöz Mahallesi'nden, Mustafa, Rahmi, Şenol Baydı ve Ayşe Kaçmaz'ın babaları 'Kabacagöz Mahallesi Eski Muhtarı' ŞÜKRÜ BAYDI, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Kabacagöz Mahallesi'nden, Mustafa, Rahmi, Şenol Baydı ve Ayşe Kaçmaz'ın babaları 'Kabacagöz Mahallesi Eski Muhtarı' ŞÜKRÜ BAYDI, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kabacagöz Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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