Vefat Eden: Suha KAPTAN
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Vefat Eden: Suha KAPTAN

Vefat Eden: Suha KAPTAN
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Bahşi Mahallesi'nden, Mualla Kıyıcıoğlu'nun yeğeni, (Merhum) Hüsnü Kaptan'ın oğlu SUHA KAPTAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Bahşi Mahallesi'nden, Mualla Kıyıcıoğlu'nun yeğeni, (Merhum) Hüsnü Kaptan'ın oğlu SUHA KAPTAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

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