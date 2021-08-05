Vefat Eden: Sibel SARIŞIN
İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, 'Eski Lokantacı' Kasım Sarışın'ın kızı, Soner ve Semanur Sarışın'ın ablaları, Kazım ve Rasim Sarışın'ın yeğeni, Ender Sarışın'ın kuzeni SİBEL SARIŞIN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, 'Eski Lokantacı' Kasım Sarışın'ın kızı, Soner ve Semanur Sarışın'ın ablaları, Kazım ve Rasim Sarışın'ın yeğeni, Ender Sarışın'ın kuzeni SİBEL SARIŞIN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Samsun Kıranköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre