Vefat Eden: Selami Günaydın
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Vefat Eden: Selami Günaydın

Vefat Eden: Selami Günaydın
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, 'Merhum' Avni Günaydın'ın oğlu, Sezgin, Emre ve Aysun Günaydın'ın babaları, emekli öğretmen Ertuğrul Günaydın ve Çimento Fabrikası'ndan emekli 'Merhum' Galip Günaydın'ın abileri Emekli Astsubay SELAMİ GÜNAYDIN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, 'Merhum' Avni Günaydın'ın oğlu, Sezgin, Emre ve Aysun Günaydın'ın babaları, emekli öğretmen Ertuğrul Günaydın ve Çimento Fabrikası'ndan emekli 'Merhum' Galip Günaydın'ın abileri Emekli Astsubay SELAMİ GÜNAYDIN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Samsun Derecik Mezarlığı Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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