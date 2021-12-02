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Vefat Eden: Saniye GÜLEÇ

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Vefat Eden: Saniye GÜLEÇ

İlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nden, (Merhum) Süleyman Güleç'in eşi, Seyit Ahmet Güleç, Murat Güleç ve Asiye Başusta'nın anneleri SANİYE GÜLEÇ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nden, (Merhum) Süleyman Güleç'in eşi, Seyit Ahmet Güleç, Murat Güleç ve Asiye Başusta'nın anneleri SANİYE GÜLEÇ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Şehreküstü Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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