Vefat Eden: Sanit GÜN
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Vefat Eden: Sanit GÜN

Vefat Eden: Sanit GÜN
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Deliahmetoğlu Mahallesi'nden, İhsan, Erol, Basri ve Şaban Gün'ün anneleri SANİT GÜN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Deliahmetoğlu Mahallesi'nden, İhsan, Erol, Basri ve Şaban Gün'ün anneleri SANİT GÜN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün akşam saat 7'de, Deliahmetoğlu Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir. .

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

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