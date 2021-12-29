Vefat eden polis memuruna vefa

SİVAS (İHA) - Sivas'ta geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Polis memuru Murat Civri'nin cenazesi, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Civri (46) geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Uzun yıllar Sivas'ta görev yapan Civri için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenledi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere il protokolü, meslektaşları ve ailesi katıldı. Vali Ayhan aileye başsağlığı dileyip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da başsağlığı dileğini iletti. Törenin ardından Civri'nin cenazesi dualarla memleketi Amasya'ya gönderildi. 25 yıllık polis memuru olan Civri evli ve iki çocuk babasıydı. - SİVAS