: Vefat eden polis memuru için tören

19.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:11

Dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

İzinli olduğu günde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni yapıdı.

Törene Yıldız'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.

Kaynak: AA

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