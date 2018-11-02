Vefat Eden Öğretmenlerin İsmi Okullarda Yaşayacak

Sivas Valisi Davut Gül, bir süre önce vefat eden öğretmen Sadettin Şahin ile Ali Nacak'ın isimlerinin yeni yapılan okullarda yaşatılacağını söyledi.

Vali Gül, veda ziyaretleri kapsamında Öğretmen Sadettin Şahin ile Ali Nacak'ın evlerine ziyarette bulunarak taziyelerini iletti. Gül, ziyarette bir nebze olsun ailelere acılarını unutturmak adına yeni yapılan okullara her iki öğretmenin de isminin verildiğini kaydetti.

Suda boğularak hayatını kaybeden Sadettin Şahin öğretmen için üzüntülerini dile getiren Gül,"Merkez Kılavuz İMKB İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sadettin Şahin öğretmenimiz öğrencileri ve çevresi tarafından çok sevilen bir eğitimcimizdi. Çocukları da çok severdi. Bunun için de adını anaokuluna verdik. Kümbet Mahallesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli özel eğitim anaokulunda Sadettin Şahin öğretmenimizin adı yaşayacak. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Ölümün zamanı yok ama bizler onu hep hatırlayacağız, ismini yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Yakalandığı kanser hastalığıyla bir süre mücadele ettikten sonra 64 yaşında yaşamını yitiren Ali Nacak'ın ailesine de taziyelerini ileten Gül, "İlimizde uzun süre görev yapan ve amansız bir hastalığa yakalanarak vefat eden Ali Nacak müdürümüz de binlerce gencimizi yetiştirdi. Elçibey İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Nacak, il milli eğitim müdürlüğü görevlerinde de bulunmuş ve ilimizde önemli çalışmalara imza atmıştı. Öğrencileri tarafından çok sevilen ve mezun ettiği gençlerin hafızalarında iz bırakan Nacak, hiç unutulmayacak ve ismi Fatih Mahallesindeki 24 derslikli ortaokulda yaşatılacak" diye konuştu. - SİVAS