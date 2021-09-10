Vefat eden Nijeryalı Öğrenci, Eskişehir'e defnedildi

Eskişehir'de doktora eğitimi alırken vefat eden Nijeryalı öğrencinin cenazesine Türkiye sahip çıktı.

Eskişehir'de doktora eğitimi alırken vefat eden Nijeryalı öğrencinin cenazesine Türkiye sahip çıktı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından, Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programı ile 2018 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Kimya Mühendisliği alanında doktora eğitimi alan Nijeryalı Ademola Stanford Olufemi, beyin kanaması geçirdi. Bir süre yoğun bakımda kalan Olufemi, 24 Ağustos 2021 tarihinde yaşam mücadelesini yitirdi. Olufemi'nin ölümünün ardından YTB Nijerya'daki ailesi ile temasa geçti ancak aile çocuklarının Eskişehir'e defnedilmesini istedi.

Ailenin isteğine kayıtsız kalmayan Türkiye, Nijerya'nın Ankara büyükelçiliği ile yürüttüğü çalışmaların ardından Olufemi'ye Eskişehir'de cenaze töreni düzenledi. Olufemi'nin Hristiyan olması nedeniyle, YTB tarafından buna göre cenaze töreni organize edildi. Ankara'dan çağrılan din adamı Eskişehir'e giderek Olufemi'nin cenaze törenini gerçekleştirdi. Ailesinden kimsenin cenaze törenine katılamaması nedeniyle, YTB tarafından ailesine gönderilmek üzere cenaze töreni kamera kaydına alındı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Olufemi'nin üniversiteden arkadaşları, akademisyenler ve YTB yetkilileri katıldı. Törene ayrıca video konferans yöntemiyle Olufemi'nin ailesi çevrimiçi katıldı. Törenin ardından cenaze Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Evli ve 1 kızı bulunan Olufemi'nin ailesi ülkesi Nijerya'da bulunuyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı