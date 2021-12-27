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Vefat Eden: NADİRE BALCI

Vefat Eden: NADİRE BALCI
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Akpınar Mahallesin'nden Murat Altındağ'ın kayınvalidesi, (Merhum) Hamza Balcı'nın eşi, Hasan, Aşkın, Hakkı, Musa Balcı ve Hanife Altındağ'ın anneleri NADİRE BALCI Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

ALTINDAĞ, ANKARA (Habermetre) - İlçemiz Akpınar Mahallesin'nden Murat Altındağ'ın kayınvalidesi, (Merhum) Hamza Balcı'nın eşi, Hasan, Aşkın, Hakkı, Musa Balcı ve Hanife Altındağ'ın anneleri NADİRE BALCI Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Eminağalar aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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