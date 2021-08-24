Vefat Eden: Naci SAYİD
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Vefat Eden: Naci SAYİD

Vefat Eden: Naci SAYİD
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz eşraflarından, (Merhum) 'Müezzin' Mehmet Sayid'in oğlu, Atiye Sayid'in eşi, Ebru ve Elif Sayid'in babaları, Gökhan Yücel ve Çetin Açıkgöz'ün kayınbabası, Ladik'in sevilen ve sayılan simalarından emekli öğretmen NACİ SAYİD, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz eşraflarından, (Merhum) 'Müezzin' Mehmet Sayid'in oğlu, Atiye Sayid'in eşi, Ebru ve Elif Sayid'in babaları, Gökhan Yücel ve Çetin Açıkgöz'ün kayınbabası, Ladik'in sevilen ve sayılan simalarından emekli öğretmen NACİ SAYİD, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün selayı müteakip Bahşi Mahallesi'ndeki evinin önünden Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ye getirilecek, öğle ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

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