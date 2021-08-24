Vefat Eden: Naci SAYİD

İlçemiz eşraflarından, (Merhum) 'Müezzin' Mehmet Sayid'in oğlu, Atiye Sayid'in eşi, Ebru ve Elif Sayid'in babaları, Gökhan Yücel ve Çetin Açıkgöz'ün kayınbabası, Ladik'in sevilen ve sayılan simalarından emekli öğretmen NACİ SAYİD, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.