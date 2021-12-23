Vefat Eden: MUSTAFA EBRİC
İlçemiz Çolaklar Mahallesi'nden, (Merhum, Muhtar) Ahmet Ebriç'in oğlu, (Tekten Emekli) Mustafa Ebric Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Çolaklar Mahallesi'nden, (Merhum, Muhtar) Ahmet Ebriç'in oğlu, (Tekten Emekli) Mustafa Ebric Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Çolaklar Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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