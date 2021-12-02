Vefat Eden: MUALLA KIYICIOĞLU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefat Eden: MUALLA KIYICIOĞLU

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: MUALLA KIYICIOĞLU

İlçemiz Koğa Mahallesi'nden, (merhum) 'Hacı' Hafız Mehmet Kıyıcıoğlu'nun kızı, Suha Kaptan, Reha ve Hasan Köroğlu'nun teyzesi, Arslan Kıyıcıoğlu'nun halası MUALLA KIYICIOĞLU Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Koğa Mahallesi'nden, (merhum) 'Hacı' Hafız Mehmet Kıyıcıoğlu'nun kızı, Suha Kaptan, Reha ve Hasan Köroğlu'nun teyzesi, Arslan Kıyıcıoğlu'nun halası MUALLA KIYICIOĞLU Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Koğa Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, ikindi ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title