Vefat Eden: MUALLA KIYICIOĞLU
İlçemiz Koğa Mahallesi'nden, (merhum) 'Hacı' Hafız Mehmet Kıyıcıoğlu'nun kızı, Suha Kaptan, Reha ve Hasan Köroğlu'nun teyzesi, Arslan Kıyıcıoğlu'nun halası MUALLA KIYICIOĞLU Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Koğa Mahallesi'nden, (merhum) 'Hacı' Hafız Mehmet Kıyıcıoğlu'nun kızı, Suha Kaptan, Reha ve Hasan Köroğlu'nun teyzesi, Arslan Kıyıcıoğlu'nun halası MUALLA KIYICIOĞLU Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Koğa Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, ikindi ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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