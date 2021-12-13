Vefat eden Metin Gören için TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlendi

ANKARA (AA) - Vefat eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından Metin Gören için Ankara'da tören düzenlendi.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen törene, Ankara'nın profesyonel ve amatör kulüplerinin yetkilileri, spor federasyonlarının yöneticileri, amatör sporcular, iş ve siyaset dünyasından yüzlerce kişi katıldı.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, törende yaptığı kısa konuşmada, "Bugün burada bu kadar kalabalığın olması Metin Gören'in ne kadar sevildiğini kanıtı. Mühim olan bu dünyada bir iz bırakabilmek. Metin abi bunu başarmıştır. Hep barışçıldı, hep sevgi doluydu. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın." dedi.

TSYD Ankara Şube Başkanı Ercan Ata da Metin Gören'in TSYD camiasına büyük katkıları olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. Büyük bir duayeni kaybettik. Gönül bu hastalığı yenmesinden yanaydı. Ama olmadı. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Metin Gören'in oğlu aynı zamanda basketbol başantrenörü olan Burak Gören ise yaptığı konuşmada göz yaşlarına hakim olamayarak, törende yer alan katılımcılara teşekkür etti.

Babası için dua isteyen Gören, "Babam son anına kadar hep anılarını, hep güzelliklerini anlattı. Bizim için bir çınardı. Babam bana genelde 'Burak' ya da 'oğlum' diye hitap ederdi. Annemle onunla yaptığımız son görüşmede bana ilk defa 'Burak Gören' dedi. Gören soy ismimi özellikle söyledi. 'Oğlum, herkese benden selam söyle' dedi." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda eski futbolcu olan Gören'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.