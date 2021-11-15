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Vefat Eden: Mahmut GÖK

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Mahmut GÖK

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nden, (Merhum) Mevlüt Gök'ün oğlu, Fehmi, Yıldan ve Reşat Gök'ün babaları, Hasbi Demir ve Ali Akkurt'un kayınbabası MAHMUT GÖK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nden, (Merhum) Mevlüt Gök'ün oğlu, Fehmi, Yıldan ve Reşat Gök'ün babaları, Hasbi Demir ve Ali Akkurt'un kayınbabası MAHMUT GÖK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün Bahşi Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, ikindi ve cenaze namazının ardından Namazgah Mezarlığı'nda aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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