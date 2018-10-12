Vefat Eden Lise Öğrencisi, Ünye'de Toprağa Verildi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren genç kız, Ünye ilçesinde defnedildi.

Samsun'da, 3 yıldır beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 18 yaşındaki Büşra Yeşil'in cenazesi, hastaneden alınarak Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından genç kız için okuduğu Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Yeşil'in yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları göz yaşı döktü. Anne Bakiye ve baba Cemal Yeşil ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Okul Müdürü Ayşe Akyol, törende yaptığı konuşmada, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Öğrencimiz erkenden mezun olmayı tercih etti. Ben bugünkü mezuniyet töreninin zor olduğunu biliyorum. Anne ve babasının ciğerleri yandı, onu çok iyi biliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Öğrencimiz uzun zamandır çektiği hastalığına yenik düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Büşra Yeşil'in cenazesi, Ünye Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yiğitler Mahallesi Kırcak mevkisindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yeşil'in ablası Neslihan Elmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin 4 Ekim'de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üçüncü kez ameliyat olduğunu anlatarak, "Ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. 10 Ekim Çarşamba günü bitkisel hayata girdi. Bir daha asla uyanamadı ve kardeşimi kaybettik." diye konuştu.