Vefat eden kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vefat eden kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı son yolculuğuna uğurlandı

İbiş kukla geleneğinin son temsilcilerinden, kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı, 62 yaşında vefat etti.

Vefat eden kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı son yolculuğuna uğurlandı
02.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:33

İbiş kukla geleneğinin son temsilcilerinden, kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı, 62 yaşında vefat etti.

Mart ayında beyin kanaması geçiren ve tedavisine evde devam edilen Tansı, 30 Mayıs'ta fenalaşarak Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırıldı.

Sanatçı, yoğun bakımda durumunun ağırlaşmasının ardından sabah saatlerinde hayata veda etti.

Cenaze namazı Merkezefendi Kozlu Mezarlığı'nda kılınan sanatçı, Yedikule Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşi Oya Tansı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin İbiş karakterine olan sevgisine işaret ederek, "Kuklada son ustaydı. İbiş'i çok seviyordu. Dayısı Nevzat Açıkgöz'den sonra İbiş tekrar öksüz kaldı." dedi.

Tansı'nın dedesi, Karagöz ustası Camcı İrfan Açıkgöz'ün yanına defnedildiğini belirten Tansı, eşiyle hiç ayrı oyun oynamadıklarını söyledi.

"Kukla ve Karagöz üstadıydı"

Türkiye'nin pek çok şehrinde ortaoyunu, kukla ve Karagöz oyunlarında eşiyle birlikte sahne aldıklarını aktaran Oya Tansı, "Türkiye'yi belki 3-4 kez dolaştık. 1982'den beri beraber oyunlarda oynadık." diye konuştu.

Sanatçının yeğeni, kukla Karagöz sanatçısı Alper Tansı da amcasının kendisinin de ustası olduğunu dile getirerek, "Geleneksel Türk tiyatrosunun çok önemli isimlerindendi. Kukla ve Karagöz üstadıydı. Biz yeğenleri olarak bu mesleği onun adına yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tansı'nın öğrencilerinden tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan ise "Yılların ünlü kukla sanatçısıydı. Birçok talebe yetiştirmiştir kendisi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Biz sanatçı arkadaşları olarak dua ediyoruz." dedi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Tansı'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sanatseverlere başsağlığı dileyerek, "İbiş kukla geleneğinin son temsilcisi kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Edibe Şahin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Birce Akalay Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Vefat eden kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:36:39. #1.14#
title