Vefat eden küçük Nida "Fatihalarla Nida" etkinliği ile anıldı
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Vefat eden küçük Nida "Fatihalarla Nida" etkinliği ile anıldı

Vefat eden küçük Nida 'Fatihalarla Nida' etkinliği ile anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında Talesemi-Majör hastalığı dolayısı ile vefat eden 6 sınıf öğrencisi Nida Ünel, "Fatihalarla Nida" etkinliği ile anıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında Talesemi-Majör hastalığı dolayısı ile vefat eden 6 sınıf öğrencisi Nida Ünel, "Fatihalarla Nida" etkinliği ile anıldı.

Pazaryeri ilçesinde Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Fatihalarla Nida" etkinliği ile Genç Sada/Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Genç Sesler Musiki Yarışması, Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerin hazırlamış oldukları videolar ile katıldıkları yarışmaya dereceye giren öğrencilere Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Esenevler Camii İmamı Hüseyin Avcı ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Çoğul, tarafından ödülleri verildi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de yaşayan 12 yaşındaki Nida Ünel, yakalandığı Talesemi Majör hastalığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetmiş ve Bilecik'i yasa boğmuştu. - BİLECİK

Vefat eden küçük Nida 'Fatihalarla Nida' etkinliği ile anıldı
Vefat eden küçük Nida 'Fatihalarla Nida' etkinliği ile anıldı
Vefat eden küçük Nida 'Fatihalarla Nida' etkinliği ile anıldı
Vefat eden küçük Nida 'Fatihalarla Nida' etkinliği ile anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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