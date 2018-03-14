Vefat Eden Kore Gazisinin Cenazesi Defnedildi
Samsun'da yaşamını yitiren 89 yaşındaki Kore gazisi Bergüzar Demir'in cenazesi, toprağa verildi.
Samsun'da yaşamını yitiren 89 yaşındaki Kore gazisi Bergüzar Demir'in cenazesi, toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybeden Bergüzar Demir için Eğercili Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kalındı.
Demir'in cenazesi, daha sonra Eğerceli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Demir'in ailesi ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.