Vefat eden Kore gazisi Taşçıoğlu, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde vefat eden Kore gazisi Yalçın Taşçıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Gölevi Mahallesi'ndeki evinde dün akşam yaşamını yitiren Taşçıoğlu'nun (91) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Ünye Büyük Camisi'ne getirildi.

Taşçıoğlu için burada düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Bünyamin Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı, kurum amirleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Taşçıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki asri mezarlığa defnedildi.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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