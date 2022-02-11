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Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi İsmail Başar, son yolcuğuna uğurlandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi İsmail Başar, son yolcuğuna uğurlandı.

Sivas'ta yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi İsmail Başar, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başar, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ay Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Vali Ayhan, merhum İsmail Başar'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. - SİVAS

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cenaze, Sivas, Kore, Yerel, Haberler

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