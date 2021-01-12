Vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

12.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:04
Vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp'in (91) cenazesi Kızılcahamam ilesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ankara'da vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp'in (91) cenazesi Kızılcahamam ilesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Alp için Semer Mahallesindeki camide düzenlenen törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar gazinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Alp'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Mesut Bakkal İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 20:05:21. #1.15#
title