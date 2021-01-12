Vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
12.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:04
Ankara'da vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp'in (91) cenazesi Kızılcahamam ilesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Ankara'da vefat eden Kore gazisi İbrahim Alp'in (91) cenazesi Kızılcahamam ilesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Alp için Semer Mahallesindeki camide düzenlenen törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar gazinin yakınlarına başsağlığı diledi.
Daha sonra Alp'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan