Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
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Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

Ankara'daki evinde yaşamını yitiren 92 yaşındaki Kore gazisi Veli Atasoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

KIRIKKALE (AA) - Ankara'daki evinde yaşamını yitiren 92 yaşındaki Kore gazisi Veli Atasoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Atasoy için merkeze bağlı Hasandede köyünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Hasandede Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Atasoy'un naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Ankara'da dün hayatını kaybeden Veli Atasoy'a, sıhhiyeci olarak gittiği Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin yanı sıra, ABD'li ve diğer ülkelerin askerlerine de yardımcı olduğu için ABD tarafından "Üstün Hizmet Madalyası" verildiği öğrenildi.

Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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