Vefat eden kızının diplomasını aldı

YALOVA (İHA) – Geçtiğimiz yıl dedesine aşure götürürken trafik kazasında hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun üniversite diplomasını, babası Bertan Müdüroğlu teslim aldı.

YALOVA (İHA) – Geçtiğimiz yıl dedesine aşure götürürken trafik kazasında hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun üniversite diplomasını, babası Bertan Müdüroğlu teslim aldı.

2020 yılında Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Paramedik bölümünden mezun olan Eda Müdüroğlu, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa'da yaşayan ailesinin yanına dönmüştü. Genç kız, 30 Ağustos 2020 tarihinde dedesine aşure götürürken trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Kızının diplomasını almak için Yalova Üniversitesi'ne başvuruda bulunan baba Bertan Müdüroğlu, olumlu yanıt aldı. Yalova Üniversitesi kampüsüne giden Müdüroğlu, Öğretim Görevlisi Gürkan Erdoğan'dan kızının diplomasını teslim aldı.

Müdüroğlu, kızının diplomasını alamadan vefat ettiğini söyledi. Üniversite yetkililerine teşekkür eden Müdüroğlu, "Allah razı olsun hepsinden. Kendini bilmez bir şoför SRC belgesi olmadan aşırı bir yükle rampa yukarı mahalle arasında geri doğru kaçırıyor arabayı dikkatsiz bir şekilde kızımı evle araba arasında sıkıştırıyor. Kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Kızım paramedik bölümünde okuyordu. Bu sene de mezun oldu. Diplomasını keşke kendisi alsaydı" diye konuştu.

Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Gürkan Erdoğan ise Eda Müdüroğlu'nun başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Üzgün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Eda en aktif, en girişken öğrencilerimizden birisiydi. Gönül isterdi ki burada yanımızda olsun ama kendisini yanımızda göremediğimiz için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bundan sonraki öğrencilerine Eda'nın hayallerini yaşatmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta 30 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü yokuş aşağı geriye doğru hareket ettiği sırada araç kaymaya başladı. Önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra duvara çarpan kamyonet durdu. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı