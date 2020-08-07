Vefat eden İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Akıncı için lokma hayrı yapıldı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Temmuz'da tatil için bulunduğu Balıkesir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Akıncı için lokma hayrı yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Temmuz'da tatil için bulunduğu Balıkesir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Akıncı için lokma hayrı yaptı. İzmir Adliyesinin sosyal tesisleri önünde düzenlenen lokma hayrına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de katıldı. Katılımcılara lokma ikram edilirken, dua da edildi. Kaynak: AA