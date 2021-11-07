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Vefat Eden: İsmail DEMİRAL

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Vefat Eden: İsmail DEMİRAL

İlçemiz Kızılsini Mahallesi'nden, 'Hacı' Ekrem Demiral'ın oğlu (Merhum) Orhan Ethem ve Edip Demiral'ın kardeşi İSMAİL DEMİRAL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Kızılsini Mahallesi'nden, 'Hacı' Ekrem Demiral'ın oğlu (Merhum) Orhan Ethem ve Edip Demiral'ın kardeşi İSMAİL DEMİRAL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün saat 15: 00'da Kızılsini Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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