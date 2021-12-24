Vefat Eden: Hakkı Yasan - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefat Eden: Hakkı Yasan

Vefat Eden: Hakkı Yasan
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Hızarbaşı Mahallesi'nden, Metin, Fevzi ve Çetin Yasan'ın babaları HAKKI YASAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Hızarbaşı Mahallesi'nden, Metin, Fevzi ve Çetin Yasan'ın babaları HAKKI YASAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hızarbaşı Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title