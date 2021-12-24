Vefat Eden: Hakkı Yasan
İlçemiz Hızarbaşı Mahallesi'nden, Metin, Fevzi ve Çetin Yasan'ın babaları HAKKI YASAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Hızarbaşı Mahallesi'nden, Metin, Fevzi ve Çetin Yasan'ın babaları HAKKI YASAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hızarbaşı Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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