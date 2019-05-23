Vefat eden hakim için Bakırköy Adliyesinde tören

Kaynak: DHA

KALP rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakırköy 13. Asliye Ceza Hakimi Lale Yıldız (52) için adliyede tören düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hakim, savcılar ile adliye personeli katıldı. Törende konuşan Başsavcı Sırrı Topluyıldız, "Hakim Lale Hanım'ı önceki çalıştığım yerden tanıyorum. Çok güzel bir insandı. İyi bir hakimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi taşıyan, bu şekilde çalışan bir kardeşimizdi. Genç yaşta kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Dün de hakkın rahmetine kavuştu. Çok zor bir hayatı oldu. Hakime Hanım ile Anadolu Adliyesi'nde beraberdik. Herkesin gerçekten sevdiği saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Ailesine büyük sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet etsin, Allah rahmet eylesin" dedi. Hakim Lale Yıldız'ın yarın Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.- İstanbul