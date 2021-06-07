Vefat Eden: Hadiye Tok
İlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nde, Yalçın, Ali ve itfaiyeden emekli Recep Tok'un anneleri HADİYE TOK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Şehreküstü Mahallesi'nde, Yalçın, Ali ve itfaiyeden emekli Recep Tok'un anneleri HADİYE TOK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Şehreküstü Mahallesi'nde evinin önünde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre