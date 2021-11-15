Vefat Eden: Hacer BALCI
İlçemiz Şıhlı Mahallesi'nden, Ladik Devlet Hastanesi'nde çalışan Osman Uyar ve Cemalettin Uyar'ın kayınvalidesi, Sezai Balcı'nın yengesi, Nebi ve Fatih Balcı'nın anneleri HACER BALCI, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Şıhlı Mahallesi'nden, Ladik Devlet Hastanesi'nde çalışan Osman Uyar ve Cemalettin Uyar'ın kayınvalidesi, Sezai Balcı'nın yengesi, Nebi ve Fatih Balcı'nın anneleri HACER BALCI, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazının ardından Şıhlı Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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