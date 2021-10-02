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Vefat Eden: G.AHMET YILDIZ

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Vefat Eden: G.AHMET YILDIZ

İlçemiz Aktaş Mahallesi'nden, Recep, Mehmet, Hikmet ve Bülent Yıldız'ın babaları, (Pehlivan) G. AHMET YILDIZ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşturMerhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aktaş Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

İlçemiz Aktaş Mahallesi'nden, Recep, Mehmet, Hikmet ve Bülent Yıldız'ın babaları, (Pehlivan) G. AHMET YILDIZ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aktaş Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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