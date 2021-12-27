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Vefat Eden: FAHRİYE KURUN

Vefat Eden: FAHRİYE KURUN
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Bahşi Mahallesin'nden, (Merhum, Çerkez) Hamit Kurun'un eşi, Nuri ve Metin Kurun'un anneleri FAHRİYE KURUN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Bahşi Mahallesin'nden, (Merhum, Çerkez) Hamit Kurun'un eşi, Nuri ve Metin Kurun'un anneleri FAHRİYE KURUN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Bahşi Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ye getirilecek, öğle ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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