Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)
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Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Siyasilerin, parti başkanlarının ve milletvekillerinin tören alanına gelmesi Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yakınlarına taziyede bulunulması Yıldırım Akbulut'un naaşının tören alanına getirilmesi Akbulut için dua edilmesi Akbulut'un naaşının uğurlanması TBMM - Vefat eden eski Başbakan...

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Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti

Siyasilerin, parti başkanlarının ve milletvekillerinin tören alanına gelmesi

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yakınlarına taziyede bulunulması

Yıldırım Akbulut'un naaşının tören alanına getirilmesi

Akbulut için dua edilmesi

Akbulut'un naaşının uğurlanması

TBMM - Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi. (3)

Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)
Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)
Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)
Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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