Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)

Siyasilerin, parti başkanlarının ve milletvekillerinin tören alanına gelmesi Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yakınlarına taziyede bulunulması Yıldırım Akbulut'un naaşının tören alanına getirilmesi Akbulut için dua edilmesi Akbulut'un naaşının uğurlanması TBMM - Vefat eden eski Başbakan...