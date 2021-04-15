Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (3)
Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Siyasilerin, parti başkanlarının ve milletvekillerinin tören alanına gelmesi Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yakınlarına taziyede bulunulması Yıldırım Akbulut'un naaşının tören alanına getirilmesi Akbulut için dua edilmesi Akbulut'un naaşının uğurlanması TBMM - Vefat eden eski Başbakan...
Siyasilerin, parti başkanlarının ve milletvekillerinin tören alanına gelmesi
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un yakınlarına taziyede bulunulması
Yıldırım Akbulut'un naaşının tören alanına getirilmesi
Akbulut için dua edilmesi
Akbulut'un naaşının uğurlanması
TBMM - Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk