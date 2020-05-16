Vefat eden eski bakanlardan Musa Demirci Sivas'ta toprağa verildi
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Vefat eden eski bakanlardan Musa Demirci Sivas'ta toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Musa Demirci, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden eski bakanlardan Musa Demirci Sivas'ta toprağa verildi
16.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:30

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Musa Demirci, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da dün vefat eden Demirci'nin cenazesi kara yolu ile Sivas'a getirildi.

Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından Demirci'nin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Musa Demirci'nin ailesinin yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine katılanların yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak görev yapan 19, 20, 21'inci Dönem Sivas Milletvekili Musa Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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