Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü - Haberler
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Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vefat eden eşinin mezarının yanından mezar yeri alma isteği olumsuz karşılanan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vefat eden eşinin mezarının yanından mezar yeri alma isteği olumsuz karşılanan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2021'de eşi vefat eden bir kişi, eşinin mezarının yanından mezar yeri satın almak için yaklaşık 2 ay sonra ilgili idareye başvuruda bulundu. İdare, belediye meclisi kararı gereği belirlenen 7 günlük süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle mezar yeri satışına izin vermedi.

Söz konusu sürenin 7 iş günü olduğunu bilmediğini, cenaze nedeniyle taze acıları varken, bunu düşünecek durumda olmadığını, eşinin vasiyeti nedeniyle durumun kendisi açısından manevi değerinin bulunduğunu belirten başvurucu, eşinin yanında mezar yeri satın alma hakkının kendisinde olması gerektiğini bildirdi ve sorununa çözüm bulunması için KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili idare ile görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından da vatandaşın şikayetine konu mezar yeri satış işlemi gerçekleştirildi.

İşlemin ardından ilgili idare, vatandaşın talebinin karşılandığı bilgisini KDK'ya aktardı.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü - Haberler
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