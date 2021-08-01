Vefat Eden: Erol AKKUŞ
İlçemiz Alıçlı Mahallesi'nden, Nurettin, Ersin ve Kadir Akkuş'un babaları, Ramazan Akkuş'un abisi Eski Muhtar EROL AKKUŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Alıçlı Mahallesi'nden, Nurettin, Ersin ve Kadir Akkuş'un babaları, Ramazan Akkuş'un abisi Eski Muhtar EROL AKKUŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Alıçlı Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre