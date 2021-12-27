Vefat Eden: ERGİN BOYAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefat Eden: ERGİN BOYAR

Vefat Eden: ERGİN BOYAR
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Koğa Mahallesin'nden, Abdullah Boyar'ın oğlu, İbrahim, Yusuf ve Mahmut Boyar'ın yeğeni ERGİN BOYAR Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - İlçemiz Koğa Mahallesin'nden, Abdullah Boyar'ın oğlu, İbrahim, Yusuf ve Mahmut Boyar'ın yeğeni ERGİN BOYAR Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title