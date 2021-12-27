Vefat Eden: ERGİN BOYAR
İlçemiz Koğa Mahallesin'nden, Abdullah Boyar'ın oğlu, İbrahim, Yusuf ve Mahmut Boyar'ın yeğeni ERGİN BOYAR Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - İlçemiz Koğa Mahallesin'nden, Abdullah Boyar'ın oğlu, İbrahim, Yusuf ve Mahmut Boyar'ın yeğeni ERGİN BOYAR Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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