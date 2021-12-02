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Vefat Eden: Emriye Geçer

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Emriye Geçer

İlçemiz İbi Mahallesi'nden, (Merhum) Mehmet Geçer'in eşi, emekli öğretmen Turgut Eğrikaya'nın ablası EMRİYE GEÇER Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz İbi Mahallesi'nden, (Merhum) Mehmet Geçer'in eşi, emekli öğretmen Turgut Eğrikaya'nın ablası EMRİYE GEÇER Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip İbi Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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