Vefat Eden: Emine GÜCÜGÖZ
İlçemizde uzun yıllar hizmet etmiş (Merhum) Dr. Ünal Şen'in eşi Dilek Şen'in annesi EMİNE GÜCÜGÖZ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemizde uzun yıllar hizmet etmiş (Merhum) Dr. Ünal Şen'in eşi Dilek Şen'in annesi EMİNE GÜCÜGÖZ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Samsun Derecik Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre