Vefat Eden: Emin ÇAKAN
İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Profesör İsmail Lütfü Çakan'ın abisi, Faruk ve Ferhat Çakan'ın babaları, Hüsamettin Vural, Zekai Yetişir ve Hüseyin Elibol'un kayınbabası 'Hacı' EMİN ÇAKAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Profesör İsmail Lütfü Çakan'ın abisi, Faruk ve Ferhat Çakan'ın babaları, Hüsamettin Vural, Zekai Yetişir ve Hüseyin Elibol'un kayınbabası 'Hacı' EMİN ÇAKAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün Yenicami Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, ikindi ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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