Vefat eden Başsavcı Balıkesir'de toprağa verildi
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Vefat eden Başsavcı Balıkesir'de toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Vefat eden Başsavcı Balıkesir'de toprağa verildi
29.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:43

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Akıncı baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi.

Aslen Balıkesirli olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürodan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. Akıncının cenazesi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak hayatını kaybeden Başsavcı vekili Ömer Akıncı'nın eşi Demet ve oğulları Melih ve Burak'a başsağlığı diledi.

Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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