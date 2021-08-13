Vefat Eden: Bahattin AKTAŞ
İlçemiz Aktaş Mahallesi'nden, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Komseri Erol Aktaş'ın babası BAHATTİN AKTAŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Aktaş Mahallesi'nden, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Komseri Erol Aktaş'ın babası BAHATTİN AKTAŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi yarın (14 Ağustos Cumartesi günü) saat 11: 00'da, Aktaş Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir. .
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre