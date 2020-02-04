Vefat eden babasının aracını yaktı
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Vefat eden babasının aracını yaktı

Ümraniye'de zihinsel engelli kişinin kundakladığı araç, polis ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

04.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:58
Vefat eden babasının aracını yaktı

'de zihinsel engelli kişinin kundakladığı araç, ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokağı'nda park halinde bulunan 61 FL 778 hafif ticari araç, Mahmut A. tarafından kundaklandı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Mahmut A'nın birkaç ay önce babasını kaybettiği ve psikolojik sorunlarının artması üzerine babasına ait aracı kundakladığı öne sürüldü.Mahmut A, yasal vasisi ile Ümraniye Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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