Vefat Eden: Ayşe GÖKTAŞ
İlçemiz Bolat Mahallesi'nden, (Merhum) Şuayip Göktaş'ın hanımı, Emekli İmam Mahmut Göktaş ve Mollaoğlu Cami Müezzini Hüseyin Göktaş'ın anneleri AYŞE GÖKTAŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Bolat Mahallesi'nden, (Merhum) Şuayip Göktaş'ın hanımı, Emekli İmam Mahmut Göktaş ve Mollaoğlu Cami Müezzini Hüseyin Göktaş'ın anneleri AYŞE GÖKTAŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi yarın (12 Ağustos Perşembe günü) saat 10: 00'da, Bolat Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir. .
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre