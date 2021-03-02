Vefat eden Avrupa şampiyonu güreşçi Reşit Karabacak'ın ismi Erzurum'da spor lisesine verildi

Hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu güreşçi ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın ismi Erzurum Spor Lisesi'nde yaşatılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2020'de vefat eden Erzurumlu Reşit Karabacak'ın ismi Valilik onayıyla Aziziye ilçesinde bulunan spor lisesine verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Erzurumlu güreşçi Reşit Karabacak'ın adı Valilik onayıyla ilimizin tek spor lisesine verilmiştir. Uluslararası yarışlarda Türk bayrağını göndere çektiren ve tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinleten milli güreşçimiz, Türk milletinin ve Erzurumluların göğsünü kabartmış, başarıları ve hizmetleriyle Türk güreş camiasına örnek olmuştur. Karabacak isminin yaşatılarak ilimizde yetiştirilen genç sporculara örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet olacağını düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar