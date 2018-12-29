Vefat Eden Asker Toprağa Verildi

Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada vefat eden er Atilla Albayrak, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Şırnak'ta Akçay Tünel üst bölgesinde görevli Albayrak için Hayrat ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın babası Mehmet Albayrak ve diğer yakınlarının yanı sıra Hayrat Kaymakamı İbrahim Şenkon, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sümene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Trabzon Garnizon Komutan Vekili Ahmet Burak Yürüten ve diğer ilgililer katıldı.

Terhisine 5 ay kala vefat eden Albayrak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gülderen Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA