Vefat Eden: Asiye Bayri
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Vefat Eden: Asiye Bayri

Vefat Eden: Asiye Bayri
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Çadırkaya Mahallesi'nde, Çadırkaya Mahallesi Muhtarı Salim Bayri'nin annesi 'Hacı' ASİYE BAYRİ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Çadırkaya Mahallesi'nde, Çadırkaya Mahallesi Muhtarı Salim Bayri'nin annesi 'Hacı' ASİYE BAYRİ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün saat 15: 00'da Çadırkaya Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

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